Fluminense espera manter retrospecto positivo para estrear com vitória na Série A

A última derrota em estreia do Fluminense foi para o São Paulo por 2 a 0, em 2011. Desde então, apenas triunfos contra Corinthians, Atlético Paranaense, Figueirense e Joinville. Campeão da Copa Sul-Minas-Rio, o time tricolor vive bom momento na temporada com a chegada do técnico Levir Culpi.

Mesmo com os bons resultados, o treinador chegou a ter um problema com o atacante Fred, que ameaçou deixar o clube e voltou atrás da decisão. Após resolver as desavenças, o jogador retornou ao time e quebrou um jejum de gols que já durava 10 jogos. Durante a semana, na vitória contra a Ferroviária, pela Copa do Brasil, o jogador balançou as redes mais uma vez.

Sem desfalques para o confronto inicial, Levir Culpi deve manter o time que garantiu a classificação na Copa do Brasil com a permanência de Richarlison no lugar de Gérson. O meia tem contrato com o clube somente até o meio do ano, quando retornará para a Roma, da Itália. Richarlison, que atuou no América-MG no ano passado, estreou na última quinta-feira e teve boa participação.

Sobre um possível favoritismo ao título, o treinador rejeitou o rótulo e disse que há uma indefinição na lista. "Esse ano tem uns 10 candidatos ao título antes do início. Ninguém é capaz de cravar que está na frente do outros", ponderou Levir Culpi.