Fluminense estreia com vitória sofrida O Fluminense jogou um péssimo futebol e tomou sufoco do fraquíssimo time do Caracas, mas conseguiu o que planejou: estreou com vitória no Grupo 8 da Libertadores ao fazer 1 a 0 sobre o time venezuelano, fora de casa. Fred mais uma vez salvou o campeão brasileiro. Ele marcou o gol aos 32 minutos do primeiro tempo com um chute forte.