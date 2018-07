Fluminense faz parceria e monta equipe de judô

Assim, a equipe de judô do Fluminense terá Flávio Canto e outros quatro atletas formados pelo Instituto Reação: Leonardo Leite, Rafaela Silva, Raquel Silva e Adriano Araújo. Mas a ideia da parceria é, no futuro, aumentar a participação de outros judocas que fazem parte do projeto social que hoje atende cerca de mil crianças e jovens.

"Esse movimento do Fluminense é um reflexo do que está acontecendo no Rio. Com a vinda da Olimpíada, o atleta olímpico tem potencial para servir de exemplo, para alavancar o espírito do olimpismo", afirmou Flávio Canto, que ganhou o bronze olímpico nos Jogos de Atenas, em 2004. "A ideia é crescer ainda mais com esta parceria e conseguir atingir um número maior de atletas. Se depender de mim, esta parceria será eterna, pois eu já nasci Fluminense. Minha família inteira é tricolor, por isso eu não penso só na minha carreira de atleta, mas em deixar um legado para o clube."