Fluminense faz treino recreativo e fecha preparação para enfrentar o Atlético-MG

O Fluminense realizou neste domingo o último treino antes de receber o Atlético Mineiro, no Rio, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A preparação do time do técnico Levir Culpi foi fechada com o tradicional rachão. Como a partida acontece em casa, os jogadores foram liberados da concentração e devem se reapresentar na manhã desta segunda-feira.

Apenas o goleiro Diego Cavalieri, no departamento médico, ficou fora da atividade. Levir Culpi observou o treino recreativo à beira do campo. Ao final, o volante Cícero, o meia Gustavo Scarpa e o zagueiro Henrique treinaram cobranças de falta e mostraram bom aproveitamento.

Nesta segunda-feira, às 20 horas, Fluminense e Atlético se enfrentam no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), no jogo que marca o primeiro reencontro do centroavante Fred com a torcida tricolor.

O Fluminense abriu a rodada na oitava posição com 34 pontos, seis a menos que o Corinthians, último time do G4. Já o Atlético ainda briga pela liderança, pois está no terceiro lugar com 42 pontos, quatro atrás do líder Palmeiras.