Fluminense ganha outra vez e fica perto da vaga na Copa São Paulo

RIBEIRÃO PRETO - O Fluminense derrotou o Mogi Mirim por 2 a 1, na noite deste domingo, em Ribeirão Preto, e manteve o aproveitamento 100% na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, depois de duas rodadas disputadas, o time carioca lidera sozinho o Grupo C da competição, com seis pontos somados.

No jogo deste domingo, disputado num gramado bastante castigado pela chuva forte em Ribeirão Preto, o Fluminense abriu o placar aos 28 minutos, com o gol de falta de Higor. O Mogi Mirim empatou ainda no primeiro tempo: Samuel marcou aos 44. Mas o time carioca chegou à vitória na segunda etapa, quando Rafinha fez aos 33 e definiu a partida.

Agora, o Fluminense depende apenas de um empate na última rodada para garantir a sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo. O jogo acontecerá na quarta-feira, novamente em Ribeirão Preto, contra o Olé Brasil, que empatou com o Ji-Paraná por 0 a 0, também neste domingo, e ocupa a segunda colocação do Grupo C, com quatro pontos.