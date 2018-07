Fluminense goleia e vai decidir Copa SP de Futebol Júnior contra Corinthians

SÃO CARLOS - Os dois maiores campeões da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior vão decidir a edição 2012 da principal competição de base do futebol brasileiro. Depois do Corinthians, foi a vez de o Fluminense se classificar para a decisão que acontecerá quarta-feira, às 10 horas, no Pacaembu, em comemoração aos 458 anos da cidade de São Paulo. Neste domingo pela manhã, no Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, o time carioca goleou o Coritiba por 4 a 0 e se credenciou a disputar uma final à qual não chegava há 22 anos.

Para superar as semifinais, o Flu repetiu o script do Corinthians, goleando um paranaense com autoridade. Se os paulistas fizeram seis no Atlético-PR, os cariocas enfiaram quatro no Coritiba. A diferença é que do lado tricolor a estrela é o baixo Marcos Júnior, enquanto o time alvinegro tem o grandalhão Douglas como goleador.

Neste domingo, Marcos Júnior marcou os dois primeiros gols do time carioca. No primeiro, aos 22 minutos, ele recebeu pela esquerda, cortou para dentro e chutou tirando do goleiro. Três minutos depois, ele espelhou a jogada. Recebeu pela direita, limpou para o centro da área e bateu tirando do goleiro.

Já nos minutos finais do segundo tempo, o Flu transformou a vitória em goleada. Aos 30, o goleiro Victor ficou em dúvida se saía para matar um contra-ataque ou fica no gol, acabou ficando no meio do caminho e perdeu a dividida com Rafael Assis, que ficou com o gol vazio e ainda esperou o goleiro se recuperar para só depois estufar as redes. Três minutos depois, Rafinha arriscou de longe, no ângulo, e fez um golaço.

Se o Corinthians está na sua 15.ª final e vai atrás do oitavo título para desempatar a igualdade entre conquistas e vices, o Flu vai decidir a Copa São Paulo pela sétima vez, mas com aproveitamento muito maior, uma vez que foi campeão em cinco oportunidades e só uma vez ficou em segundo. Os dois times já decidiram a competição uma vez, em 1973, com vitória carioca no Parque São Jorge.