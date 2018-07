Fluminense lidera lista dos melhores e Abel queria mais

O campeão Fluminense dominou a lista dos premiados do Campeonato Brasileiro de 2012 divulgada ontem pela CBF. O Tricolor das Laranjeiras tem quatro jogadores na seleção do campeonato mais o técnico Abel Braga. O atacante Fred, artilheiro do Nacional com 19 gols, além de fazer parte da lista dos melhores ainda levou o prêmio Craque do Brasileirão.

Mesmo com quatro jogadores na relação, Abel pediu mais atletas do Flu na seleção do Brasileiro. "Poderiam ter colocado mais jogadores do Fluminense, mas fico contente. Pela qualidade de um ou de outro de nossos atletas, acho que deve ter faltado alguém. O Thiago Neves tem muita qualidade e o Wellington Nem fez um campeonato fantástico", disse o treinador.

Participaram da votação cerca de 900 jornalistas, técnicos e capitães das equipes que disputaram a competição, jogadores e membros da comissão técnica da seleção brasileira, demitidos ontem pela cúpula da CBF.

O Atlético-MG, atual terceiro colocado do Nacional, também teve quatro atletas na relação. O meia Bernard, 20 anos, ficou com o título de revelação.

"Estou bastante feliz com essa premiação. É um momento muito feliz no Atlético. Receber essa premiação, que tem uma concorrência muito grande, é muita felicidade", comemorou o garoto Bernard.

Corinthians, São Paulo e Santos tiveram um jogador premiado cada: Paulinho, Lucas e Neymar, respectivamente.

Os prêmios serão entregues no dia 3 de dezembro, em cerimônia em São Paulo. No evento será conhecido o craque da galera - a votação aberta aos torcedores continua até o fim do campeonato. Estão na briga Ronaldinho Gaúcho, Diego Cavalieri, Fred e Vagner Love.

De fora. Atual vice-líder do Brasileiro, o Grêmio não teve nenhum jogador escolhido, fato que gerou protesto da torcida gaúcho. O meia Zé Roberto, que voltou ao país no segundo semestre, liderou a equipe no campeonato e representa a principal aposta dos gremistas.

O lateral-esquerdo Anderson Pico e o volante Fernando eram outros jogadores do time de Vanderlei Luxemburgo bem cotados na disputa.