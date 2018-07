Fluminense prefere manter a cautela A retomada da liderança do Campeonato Brasileiro a duas rodadas para o fim da competição deixou o Fluminense com a faca e o queijo na mão. Os próximos adversários são o Palmeiras, que entrará em campo com um time reserva, e o Guarani, que poderá chegar à rodada final já rebaixado para a Série B. Um cenário perfeito para que o Tricolor carioca encerre um período de 26 anos sem o título nacional. Mas a pressão de ser o líder agora pertence ao Fluminense e ninguém no clube dá a conquista como favas contadas. "Com muito trabalho e esforço estamos na luta pelo título. Mas faltam dois jogos", disse o atacante Fred.