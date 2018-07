Fluminense quer aumentar a vantagem

A torcida se mobilizou para tentar lotar o Engenhão. O combustível que virá das arquibancadas é o mesmo que marcou presença no desembarque do time, no Aeroporto Santos Dumont, logo após a derrota. "Era um resultado que poderia nos abalar, mas a recepção dos torcedores foi fantástica. Ali, tudo acabou. Era o carinho que precisávamos no momento certo", disse o técnico Abel Braga, que combinou com os atletas uma folga de três dias após o jogo de hoje.

Em compensação, o grupo vai viajar para a capital paulista três dias antes do confronto com o São Paulo, no domingo da próxima semana. "Está tudo planejado anteriormente para ninguém falar que mudamos após um ou outro jogo", explicou o técnico.

Nos últimos dois jogos, contra seus principais adversários neste Brasileirão, o Flu levou gol nos minutos finais - o empate do Grêmio e o gol da vitória atleticana. Marcar no fim das partidas, no entanto, foi uma característica do Flu durante o campeonato. Para evitar novas surpresas, Abel cobrou atenção aos jogadores do início ao fim da partida.

Campinas. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o Cruzeiro, às 21h. Para esse jogo, o técnico Guto Ferreira terá de improvisar o time. Sem poder contar com os volantes Baraka e Renê Júnior, suspensos, o lateral Cicinho jogará ao lado de Nikão no meio e o zagueiro Tiago Alves vai para a lateral. No Cruzeiro, o técnico Celso Roth terá seis desfalques - Léo, Tinga, Borges, Victorino, Wallyson e Montillo.