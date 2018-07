Fluminense quer começar a definir o título hoje

RIO - O zagueiro Digão disse segunda-feira que o Fluminense queria definir o título com vitórias sobre o Grêmio, hoje, às 19h30, no Engenhão, e sobre o Atlético-MG, domingo, no Independência. Preocupado com a repercussão da declaração, o técnico Abel Braga diminuiu o tom, ontem.

"A gente trabalha jogo a jogo. É um grande time, que possui um grande treinador e nós sabemos da dificuldade".

Apesar do treinador desconversar, as palavras de Digão revelam o nível de concentração dos tricolores, cientes de que superar os dois últimos perseguidores significará um passo gigantesco para o tetra. Por isso, todo o esforço será feito para que Thiago Neves esteja em campo hoje, depois de atuar os minutos finais da vitória brasileira sobre o Japão, na Polônia.

O jogo também assinala a volta de Deco e pode ficar marcado pelo 100º gol de Fred com a camisa do Tricolor. "A expectativa não é só minha, mas da torcida também. É um número significativo, mas o mais importante é a briga pelo título".

Mesmo com chances meramente matemáticas de conquistar o título, o Grêmio quer brigar pelo vice com o Atlético-MG. A escalação depende das condições do volante Souza, com dores no tornozelo direito, e do atacante Marcelo Moreno, que volta da seleção boliviana horas antes do jogo. Se forem vetados, eles serão substituídos por Fernando e Leandro ou André Lima.

O zagueiro Gilberto Silva, o meia Elano e o atacante Kleber, que não enfrentaram o Botafogo, voltam ao time.