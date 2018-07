Fluminense renova com Pierre e Levir já elogia novo reforço Após fracassar no Campeonato Carioca, o Fluminense pensa na remontagem do elenco para o Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Boletim Informativo Diário (BID) registrou a renovação de contrato do volante Pierre até o final de 2017. Outra novidade é a contratação do atacante Maranhão. O jogador chega da Chapecoense e já foi elogiado pelo técnico Levir Culpi.