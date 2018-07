Fluminense se reapresenta e exalta retrospecto 'em casa' para vencer Corinthians

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira de olho na partida contra o Corinthians, nesta quarta, às 21h45, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), no primeiro dos confrontos entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os jogadores que participaram da derrota para o Palmeiras por 2 a 0, no último domingo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia e correram em volta do campo. Os reservas e os não relacionados participaram de um coletivo.

O volante Cícero espera que o time consiga repetir os bons resultados em sua nova casa e convocou os torcedores para comparecerem ao decisivo duelo. Foram dois jogos e duas vitórias desde que o clube transferiu os mandos de campo para o Giulite Coutinho - 2 a 0 sobre o Cruzeiro e 3 a 0 em cima da Ponte Preta.

"Nas duas vezes em que atuamos lá, a nossa torcida fez a diferença, lotou o estádio e nos empurrou para a vitória. Espero que na quarta-feira isso aconteça mais uma vez", comentou o jogador.

Cícero também tem motivos especiais para comemorar o retorno ao Giulite Coutinho - durante o mês de agosto o clube não pôde mandar seus jogos no local por causa dos Jogos Olímpicos. Nestas duas partidas, ele marcou três gols. "Agora é decisão e precisamos que nossos torcedores joguem junto para conseguirmos fazer um bom resultado", finalizou.