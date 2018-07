Fluminense só pensa em aumentar a vantagem O Fluminense quer provar hoje que a derrota para o segundo colocado, Atlético-MG, no domingo, não vai afetar a até agora quase perfeita campanha. Faltam seis rodadas e o Tricolor tem seis pontos à frente do rival mineiro. Hoje, às 21h, no Engenhão, o time enfrenta o Coritiba e vai tentar ampliar a vantagem para nove pontos e, de quebra, jogar mais uma vez a pressão sobre o vice, que só joga semana que vem, contra o Flamengo.