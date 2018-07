Fluminense tem primeiro jogo marcado para sua nova casa em Mesquita Quase dois meses depois de anunciar que o estádio de Edson Passos, em Mesquita (RJ), seria sua casa para o restante da temporada, o Fluminense enfim tem um jogo marcado para o local. É o duelo contra o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será em 6 de junho, na quarta-feira da semana que vem.