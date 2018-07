Fluminense usa silêncio para encobrir tensão Ao fim do treino de ontem, nas Laranjeiras, os portões de acesso ao gramado foram abertos a um grupo de crianças, que cercaram especialmente Fred e Conca. Nessa hora de definição do Brasileiro é sobre os pilares do time do Fluminense que se voltam os olhares, de admiração e cobrança. É com eles, além de Emerson e Deco, que o torcedor conta para levar o título para o clube. No entanto, é palpável a tensão que percorre o vestiário tricolor. Apesar de o clima parecer natural durante os treinamentos, não vá esperar dos principais líderes do elenco que se apresentem diante dos microfones e abordem a partida contra o São Paulo, domingo, e as reais chances de uma conquista que não vem há 26 anos.