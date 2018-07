Fofão, ainda sem sucessora

O técnico José Roberto Guimarães considera a situação normal. Como ex-levantador, sabe que há um componente fundamental para um jogador da posição, para o qual não há treino ou tática capazes de dar jeito: a experiência, algo que só o tempo é capaz de proporcionar.

Zé Roberto diz que fez um ciclo olímpico pensando bastante nas levantadoras e na necessidade que teriam de "ganhar rodagem" para chegar em boas condições aos Jogos deste ano.

Em 2009, quatro atletas se apresentavam como candidatas ao cargo de substituta de Fofão: Carol Albuquerque (com alguma desvantagem por causa da idade), Ana Tiemi, Dani Lins e Fabíola. No "vestibular", as duas últimas levaram a melhor e Fabíola, aparentemente, leva uma pequena vantagem sobre a colega, pois tem sido um pouco mais aproveitada pelo treinador.

Seleção natural. Zé Roberto diz que é difícil comparar Dani e Fabíola ou definir alguma como titular absoluta ou sucessora de Fofão. "São diferentes. Cada uma tem uma qualidade", avalia o técnico da seleção.

Provavelmente, o desempenho das duas levantadoras este ano, em especial em Londres, vai promover a seleção natural que colocará, enfim, um nome em evidência. / V.Z.