'Foi muito difícil estar aqui sem a Lais', diz Josi Josi Santos não conteve as lágrimas após se apresentar na prova aérea do esqui estilo livre, nos Jogos de Inverno, nesta sexta-feira. A atleta homenageou Lais Souza, a quem substituiu em Sochi, e revelou a tensão vivida nas últimas semanas, em razão do acidente da amiga e da responsabilidade de representar o Brasil na competição.