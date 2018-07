Foi o 2º pior público da história do time A CBF levou seu cachê de US$ 1 milhão (cerca de R$ 2 milhões) pela partida de ontem, que entrou para a história como um dos piores públicos da seleção: 14 mil pessoas. O amistoso não conseguiu lotar nem mesmo um estádio acanhado. O número só não foi pior que Brasil x Estônia, em 2009, com 9 mil pessoas. Ontem, o jogo violou as regras da Fifa. O estádio em Malmo conta uma geral e cerca de 5 mil pessoas assistiram à partida em pé. / J.C.