Alemanha 7, Brasil 1, por exemplo. Nunca houve um resultado tão esdrúxulo na história das Copas. E nós jamais o esqueceremos. O que é uma pena, porque, fora o esdrúxulo, foi uma ótima Copa. Quase tudo deu certo, com exceções lamentáveis, mas poucas. Houve paz e, se não contarmos alguns egos, algumas reputações e o Neymar, não houve vítimas mais sérias.

Mas sempre que pensarmos nesta Copa, pensaremos no 7x1. O esdrúxulo não irá embora. Ele se instalará em nossas vidas como um hóspede incômodo, um cunhado que não se flagra, um gato jogado longe que sempre volta, um vizinho que toca tuba, a memória de um grande amor frustrado. E a passagem do tempo não ajudará. Gerações ainda por vir não saberão quem ganhou hoje e foi campeão, mas saberão do esdrúxulo.