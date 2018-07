'Foi vergonhoso mesmo', admite Felipão

Hoje termina a licença médica de Luiz Gonzaga Belluzzo. Depois de 60 dias longe por causa de uma cirurgia no coração, ele volta à presidência com a difícil missão de unir o pessoal que tenta seguir no poder. A oposição já está armada e escolheu Arnaldo Tirone para disputar a eleição de janeiro. O grupo da situação não se entende e está entre Salvador Hugo Palaia (que ficou no cargo de presidente nas últimas semanas) e Paulo Nobre. Belluzzo ainda não definiu o seu apoio, mas não deve tentar a reeleição. Se a situação não chegar a um nome de consenso, a oposição certamente ganhará força. Para Seraphim Del Grande, do Conselho de Orientação Fiscal (COF), a volta de Belluzzo não vai mudar muita coisa. "Politicamente a situação está rachada, não vai haver mudança nenhuma."