Fonte Nova ainda passa por ajustes para jogo na quinta-feira

SALVADOR - Se do lado de dentro a Fonte Nova está em condições muito boas, do lado de fora ainda há muito trabalho a fazer antes da estreia da arena na Copa das Confederações. Na quinta-feira, o estádio de Salvador vai receber a partida entre Uruguai e Nigéria, a partir das 19 horas, pela segunda rodada do Grupo B.

Nesta terça-feira, a reportagem esteve na Fonte Nova e viu que, por causa das chuvas que causaram estragos nos últimos dias na capital baiana, bastante coisa ficou para ser feita em cima da hora. Os patrocinadores do evento, por exemplo, ainda estão montando seus estandes do lado de fora do estádio.

Além disso, muitos trabalhadores estavam envolvidos nesta terça-feira com pequenas obras de acabamento, como pintura do chão e outros detalhes. No entorno do estádio, muitas ruas já estão bloqueadas para a passagem dos carros e isso causa grandes congestionamentos nas imediações do estádio.

Outro grande problema é a lama nas ruas próximas à Fonte Nova, por causa da chuva. A expectativa dos dirigentes é que o tempo fique mais seco daqui para frente, para que tudo possa ser limpado antes da abertura oficial do estádio na Copa das Confederações.