Fonte Nova entra no primeiro mundo das arenas

O Estádio de Hannover, na Alemanha, que recebeu partidas da Copa de 1974 e 2006, serviu de inspiração para a reforma da Fonte Nova, em Salvador. Após a morte de sete pessoas em 2007, quando o piso do anel superior cedeu, a arena foi fechada e optou-se pela implosão, que ocorreu em 29 de agosto de 2010. A partir daí iniciou-se a reforma, mas os arquitetos decidiram não ignorar as características originais do campo criado por Diógenes Rebouças.

"A gente trabalhou em parceria com o escritório alemão (Schulitz Architektur + Technologie) e a experiência deles era o Estádio de Hannover. Juntamos isso com a característica da Fonte Nova e misturamos tudo, modernizando", explica Marc Duwe, um dos responsáveis pelo novo projeto.

O principal charme da Fonte Nova é a abertura no lado sul, voltada para o Dique do Tororó, que faz com que as arquibancadas tenham o formato de ferradura. Isso foi usado no projeto para melhorar a ventilação natural no estádio, principalmente por causa da cobertura que será instalada. Assim, o conforto ambiental no interior foi levado em conta e, além de diminuir o calor, essa ventilação ajuda no crescimento do gramado. "Pensamos bastante na questão da sustentabilidade ambiental", afirma o arquiteto.

Outra arena famosa, a Bombonera, na Argentina, serve de exemplo quando o assunto é o uso da Fonte Nova. Segundo Duwe, o estádio portenho é mais visitado em dias que não tem jogos na cidade. "Na Fonte Nova teremos um restaurante que faz a ligação entre as duas arquibancadas e com vista para o dique e para o campo. Ele funcionará todos os dias. Teremos um centro cultural, que era chamado de museu antigamente, diversos eventos, cursos, salas para conferências e também camarotes que poderão ser usados como sala de reuniões", conta.

Lino Cardoso, diretor de Marketing da Arena Fonte Nova, considera que o estádio será um importante legado para a cidade de Salvador. "Ele é o primeiro equipamento de conceito multiuso da Bahia. No mesmo espaço, os visitantes terão, além do futebol, uma programação variada, com eventos de pequeno, médio e grande portes como shows nacionais e internacionais, exposições fotográficas, reuniões de negócios, feiras gastronômicas, congressos, palestras, eventos de esportes radicais, além de festas de casamentos, formaturas, etc", afirma.

Ele explica que a intenção é usar a arena nos 365 dias do ano e que toda essa infraestrutura atrairá novos investimentos e a revitalização do Centro Histórico de Salvador. "Para se ter uma ideia, já no período de obras, a construção do estádio valorizou em mais de 30% os imóveis do seu entorno, segundo o mercado imobiliário", revela.

Com término das obras previsto para dezembro, a operação do estádio começará já em 2013, com a utilização de todo o potencial multifuncional da arena. O calendário de eventos já está em elaboração e inclui, além da realização de jogos de futebol dos times locais, uma série de eventos anuais como festa de réveillon, evento pré-carnavalesco e shows musicais em parceria com o grupo iContent (que organiza o famoso Festival de Verão Salvador).

"Também já está no calendário a realização de uma grande festa junina, que é tradicional no Nordeste. Temos assinado um Memorando de Entendimentos com o Bahia para a realização de jogos e em estudos a instalação de uma unidade avançada de ensino com a Faculdade Unijorge", conclui Lino Cardoso.