Fonteles supera Pistorius e vira recordista mundial

BERLIM - Alan Fonteles voltou a bater o astro paralímpico Oscar Pistorius neste sábado. O sul-africano, que responde em liberdade pela acusação da morte da namorada mas está ausente das competições, perdeu o posto de recordista mundial dos 100m na categoria T43 do atletismo paralímpico para o brasileiro de apenas 20 anos que o venceu na final dos 200m nos Jogos de Londres, no ano passado.

Neste sábado, Fonteles venceu o Open de Berlim com o tempo de 10s77, baixando em 0s14 o recorde dos 100m que pertencia a Pistorius desde 2007 - e que havia sido igualado pelo norte-americano Blake Leeper no ano passado.

Fonteles agora é o recordista mundial do T43/T44. As duas categorias competem juntas nos Jogos Paralímpicos, por exemplo, e na de número mais alto competem atletas com menor restrição de movimento. Na T44 o recorde era de Jonnie Peacock (Grã-Bretanha), com 10s85.

O britânico venceu a T43/T44 nos Jogos de Londres com o tempo de 10s90, enquanto Fonteles foi apenas o sétimo naquele prova, com 11s33, então seu melhor resultado na temporada. O brasileiro disputa o Mundial de Atletismo Paralímpico em julho, em Lyon (França), e chega como favorito nos 100m e nos 200m dentro de seu nível de deficiência.