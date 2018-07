Fora da convocação para a Olimpíada, Fabiana Beltrame ainda sonha com convite Principal nome do remo feminino do Brasil, Fabiana Beltrame, de 33 anos, planejou encerrar a carreira vitoriosa nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. A atleta do Vasco, porém, acabou ficando de fora da convocação da Confederação Brasileira de Remo (CBR). Agora, depende de um convite da federação internacional da modalidade (Fisa, na sigla em francês) para disputar a Olimpíada. Sobre a situação, demonstra um misto de resignação e esperança.