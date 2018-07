Fora da Copa de 2014, Hungria contrata novo técnico

Depois daquele resultado amargado em Amsterdã, contra uma seleção holandesa que então já estava garantida na Copa, o ex-jogador Jozsef Csabi assumiu interinamente o comando da equipe nacional para a disputa da última rodada das Eliminatórias, na qual os húngaros foram definitivamente eliminados da luta por uma vaga na competição que será realizada no Brasil no próximo ano.

Antes de assumir o seu novo cargo, Pintér vinha comandando o Györ, atual campeão húngaro. Ex-jogador, ele iniciou a sua carreira profissional em 1984, atuando pelo Ferencváros, e depois defendeu a seleção do seu país entre 1986 e 1991.

No comando da seleção do seu país, Pintér espera iniciar um novo e longo ciclo, no qual já mira encerrar um longo jejum da seleção húngara, que não participa de uma Copa do Mundo desde 1986. Vice-campeã mundial em 1938 e 1954, a Hungria jogou nove vezes a mais importante competição do futebol no planeta.