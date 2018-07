Fora da disputa do título de caminhões, Iveco faz dobradinha

Protagonistas do Rali Dacar 2015 com as três primeiras posições na classificação geral, os russos da Kamaz não foram páreo nesta quinta-feira (15) para os caminhões da Iveco, que venceram a 11.ª etapa, disputada entre Salta e Termas de Rio Hondo, na Argentina. Uma estratégia para poupar equipamento? Talvez. Mas a dobradinha dos holandeses Stacey Hans, em primeiro, e Gerard de Rooy, em segundo, deu um ânimo extra para a equipe concluir a 37.ª edição da prova.

Apesar da vitória, Stacey segue fora do Top 5. Ele está em sexto, quase dez minutos atrás do quinto colocado, o russo Dmitry Sotnikov. Já De Rooy é apenas o décimo colocado.

Já a disputa pelo título continua entre dois veículos. O ponteiro Airat Mardeev, nono colocado do dia, e o vice-líder Eduard Nikolaev, terceiro na especial de 194 quilômetros, disputarão o troféu de campeão até o sábado (17), quando o rali tem a sua chegada marcada para Buenos Aires. A diferença entre os dois caminhões é de 11min11s.

Resultados da 11.ª etapa

1.º Stacey Hans/Serge Bruynkens/Bernard Der Kinderen (Iveco) - 2h08min11s

2.º Gerard de Rooy/Darek Rodewald/Jurgen Damen (Iveco) - +1min10s

3.º Eduard Nikolaev/Evgeny Yakovlev/Ruslan Akhmadeev (Kamaz) - +1min56s

4.º Siarshei Viazovich/Pavel Haranin/Andrei Zhyhulin (Maz) - +2min

5.º Marcel Van Vliet/Marcel Pronk/Artur Klein (Man) - +3min07s

Classificação geral após 11 etapas

1.º Airat Mardeev/Aydar Belyaev/Dmitry Svistunov (Kamaz) - 38h24min13s

2.º Eduard Nikolaev/Evgeny Yakovlev/Ruslan Akhmadeev (Kamaz) - +11min11s

3.º Andrey Karginov/Andrey Mokeev/Igor Leonov - (Kamaz) - +47min44s

4.º Ales Loprais/Ferran Marco Alcayna/Jan Van der Vaet (Man) - +1h21min53s

5.º Dmitry Sotnikov/Igor Devyatkin/Andrey Aferin (Kamaz) - +2h24min16s