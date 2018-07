Fora da São Silvestre, Marilson ajuda colegas no treino

Marilson é atleta do Clube de Atletismo BM&FBOVESPA e tem trabalhado no CT da equipe, em São Caetano do Sul (SP), onde também estão se preparando aqueles que vão disputar a São Silvestre. E ele aproveita a convivência diária para passar sua experiência aos colegas durante os treinos.

"O Marilson sempre dá umas dicas para os meninos, de estratégia, de percurso", contou Adauto Domingues, técnico da equipe, lembrando que o fundista já foi três vezes campeão da São Silvestre (2003, 2005 e 2010). "Ele sabe do que está falando, já correu a prova várias vezes."

Além do sucesso na São Silvestre, Marilson tem no currículo dois títulos da Maratona de Nova York (2006 e 2008). Neste ano, ele concentrou sua preparação na Olimpíada de Londres, na qual conseguiu o quinto lugar na maratona. Agora, já treina pensando na próxima temporada.

Sem Marilson, o Clube de Atletismo BM&FBOVESPA aposta em atletas menos conhecidos na São Silvestre. É o caso de David Benedito de Macedo. "Ele está treinando bem e pode chegar entre os cinco primeiros. Mas vai depender dos adversários, do clima no dia da corrida", disse Adauto.

PROGRAMAÇÃO - Nesta 88ª edição, a São Silvestre passa a ser disputada de manhã - antes, era à tarde. A largada da prova masculina está marcada para as 9 horas, 20 minutos depois do começo da feminina. Assim, os dois vencedores devem cruzar a linha de chegada praticamente juntos.

Os africanos surgem novamente como favoritos na mais tradicional prova de rua do Brasil, que terá 15 quilômetros de percurso, com largada e chegada na Avenida Paulista. O principal candidato brasileiro entre os homens é Giovani dos Santos, que venceu recentemente a Volta da Pampulha.