Fora de casa, Vila Nova ganha do Oeste na estreia do técnico Guilherme Alves

O time paulista teve quebrada uma invencibilidade de cinco rodadas, sendo duas vitórias e três empates. Além disso, estacionou nos 13 pontos, na 12.ª posição. Já o Vila Nova se afastou dos últimos lugares e assumiu o 11.º lugar também com 13 pontos e uma vitória a mais que o adversário.

Apesar de dominar a maior parte do jogo, o Vila Nova abriu o placar somente aos nove minutos do segundo tempo. O atacante Fabinho deu belo passe por cima dos zagueiros e encontrou o meia Jean Carlos livre na área. Ele só tirou com categoria do goleiro Felipe Alves.

Na base da garra, o Oeste empatou aos 32 minutos. O atacante Marcus Vinícius aproveitou rebote do goleiro Wagner Bueno e deixou tudo igual. A noite, contudo, não era dos donos da casa. Aos 35, o volante Robston aproveitou falha da defesa e bateu na saída do goleiro para marcar o segundo dos goianos. No final, aos 46, Fabinho aproveitou que Felipe Alves estava fora da área, bem no meio de campo, e mandou de longe para o gol.

Pela 11.ª rodada, nesta terça-feira, às 19h15, o Oeste volta a campo para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o Vila Nova tem pela frente o Criciúma, no mesmo dia, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 3 VILA NOVA

OESTE - Felipe Alves; Velicka (Matheus Vargas), Francis e Bruno Silva; André Castro (Maurinho), Danielzinho, Mazinho e Wellington (Francisco Alex); Léo Artur, Marcus Vinícius e Crysan. Técnico: Fernando Diniz.

VILA NOVA - Wagner Bueno; Jefferson Feijão (Luiz Fernando), Douglas Assis, Vinícius Simon e Marcelo Cordeiro; Anderson, Victor Bolt (Reginaldo), Robston, Roger e Jean Carlos (Fernando Neto); Fabinho. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Jean Carlos, aos 9, Marcus Vinícius, aos 32, Robston, aos 35, e Fabinho, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Castro e Léo Arthur (Oeste); Robston e Fernando Neto (Vila Nova).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).