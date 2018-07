'Fora de forma', Usain Bolt ganha fácil em Xangai

XANGAI

O jamaicano Usain Bolt marcou seu retorno à China pela primeira vez, desde sua vitoriosa campanha nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, com um cômodo triunfo nos 200 metros na etapa de Xangai da Liga Diamante, com o tempo de 19s76, bem distante da marca de 19s19, que lhe garante o recorde mundial.

O atleta, de 23 anos, também campeão mundial e olímpico dos 100 metros, cruzou a linha de chegada com dez metros de vantagem sobre seus rivais. Angelo Taylor (20s34) e Ryan Bailey (20s43), ambos dos Estados Unidos, ficaram com o segundo e terceiro lugares, respectivamente. "Acho que tive uma boa atuação. Eu me senti bem, apesar do vento frio. Mas ainda não estou no melhor da forma física", afirmou o atleta.

No dia 1.º, em Kingston, na Jamaica, Bolt obteve a quarta melhor marca de todos os tempos, ao completar a prova em 19s56. Sua próxima competição será na quarta-feira, em Ostrava, na República Checa.

Bolt não foi o único a se destacar em Xangai. Seis melhores marcas do ano foram registradas. O resultado mais significativo foi o do norte-americano David Oliver, que nos 110 metros com barreiras venceu em 12s99, superando os Shi Dongpeng (13s39) e Liu Xiang, campeão olímpico de 2004 (13s40).

Vitória dos EUA. Nos 100 m feminino, o duelo entre a norte-americana Carmelita Jeter e a jamaicana Shelly-Ann Fraser terminou com vitória da primeira, que completou a prova em 11s09. Fraser, campeã do mundo e medalhista de ouro olímpica, cruzou 20 centésimos atrás.

Outra melhor marca do ano foi obtida na prova dos 1.500 metros masculino. O queniano Augustine Kiprono Choge marcou o tempo de 3min32s20. Entre os 15 competidores na prova, 12 eram do Quênia.

A terceira das 14 etapas da Liga Diamante está prevista para 4 de junho, em Oslo, na Noruega.