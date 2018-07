Fora do álbum da Olimpíada, Isaquias reclama: 'Absurdo total' Candidato a três medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio, Isaquias Queiroz pode ser o primeiro brasileiro a ir ao pódio mais de duas vezes numa mesma edição olímpica. Mesmo assim, ele não foi incluído nos 374 cromos do álbum de figurinhas do Rio-2016, lançado na quarta-feira pela Panini e pelo Comitê Organizador.