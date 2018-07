Fora do Irã após Copa, Queiroz diz ter ofertas do Brasil

"Eu tive ofertas para permanecer no Brasil e ir para a Inglaterra, mas, por causa das circunstâncias da minha vida particular, vai ser difícil para mim treinar um clube", afirmou Queiroz, que se prepara para comandar o Irã na segunda rodada do Grupo F da Copa, sábado, contra a Argentina. Os iranianos têm um ponto na chave, conquistado no empate por 1 a 1 com a Nigéria.

Queiroz disse que teve conversas para renovar contrato com o Irã, mas não houve acerto entre as partes. "Não há apoio do governo. Deixou de ser do interesse deles por causa da situação financeira. O diálogo foi cortado e eu decidi sair", relatou o técnico nascido em Moçambique, que está no comando do Irã desde 2011 e conseguiu classificar o país de novo para uma Copa depois de oito anos de ausência.

Aos 61 anos, Queiroz descartou aposentadoria. "Ainda me sinto bem. Talvez a minha próxima escolha profissional seja por classificar uma quarta seleção diferente para uma Copa", disse o treinador de Portugal no Mundial de 2010 e da África do Sul na campanha de sucesso nas Eliminatórias Africanas para a edição de 2002 da Copa.