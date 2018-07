Fora do Pan, Sarah Menezes também não disputará Troféu Brasil

Em má fase, a campeã olímpica Sarah Menezes foi retirada da equipe que disputaria o Grand Slam de Baku (Azerbaijão), não foi convocada para os Jogos Pan-Americanos de Toronto (Canadá) e também será uma das poucas judocas de renome que não disputará o Troféu Brasil, que serve como campeonato brasileiro de judô.

A competição nacional vai acontecer no próximo fim de semana, em Taubaté, no interior de São Paulo, envolvendo mais de 400 atletas, de quase 100 clubes. Sarah, que defende a Associação de Judô Expedito Falcão, do Piauí, sua terra natal, iniciou nesta segunda-feira um estágio de treinamento na Sogipa, em Porto Alegre.

De acordo com a Federação Gaúcha, Sarah passará uma semana treinando na capital gaúcha, repetindo um estágio de treinamento que já fez em abril. Fora do Troféu Brasil, ela evita um confronto contra Nathália Brígida, convocada para ir ao Pan na categoria em que a piauiense é campeã olímpica.

Quase toda a delegação que vai a Toronto, aliás, estará também em Taubaté, com destaque para Charles Chibana, Tiago Camilo, Rafael Silva, Érika Miranda e Mayra Aguiar. Victor Penalber também não se inscreveu, evitando um duelo contra Leandro Guilheiro. Recuperada de cirurgia, Maria Suelen Altheman não luta em Taubaté e volta aos tatames no Pan.