Fora do Pan, Ana Marcela vai à Espanha em escala antes do Mundial Enquanto centenas de atletas brasileiros estão em Toronto para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, um dos mais importantes nomes do esporte olímpico brasileiro está com a cabeça em Kazan, na Rússia. É que o Mundial de Desportos Aquáticos começa daqui a apenas oito dias e, para Ana Marcela Cunha, a competição pode ser a única chance de se classificar para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.