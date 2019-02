Fora, Milan bate a Atalanta por 3 a 1 e se garante no G4 do Campeonato Italiano

A briga no Campeonato Italiano por vagas na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa promete ser intensa nesta reta final de temporada e o Milan conseguiu neste sábado uma importante vitória. Em confronto direto contra a Atalanta, pela 24.ª rodada, o time de Milão não se importou de jogar em Bérgamo e ganhou de virada por 3 a 1.

Com o resultado positivo, o Milan subiu para 42 pontos e segue na quarta colocação, justamente a última que dá vaga na Liga dos Campeões. Deixou a Atalanta para trás com 38, na sétima posição, fora de qualquer posto em competições europeias. Entre os dois estão os clubes da capital italiana - Roma e Lazio -, com os mesmos 38 pontos do time de Bérgamo, que ainda jogam nesta rodada.

Em campo, o primeiro tempo mostrou muito equilíbrio. Atalanta e Milan reforçaram o meio de campo para terem a posse de bola e poucas chances foram criadas. Artilheiro nas últimas rodadas, o centroavante colombiano Duván Zapata não teve espaço e coube a Josip Ilicic a criação das jogadas do time da casa. Em uma delas, aos 33 minutos, avançou pela direita, cortou o marcador e cruzou para trás. Remo Freuler chutou da entrada da área e contou com a ajuda do goleiro Gianluigi Donnarumma para abrir o placar.

Para azar da Atalanta, o Milan conseguiu o empate aos 46 minutos, no último lance antes do intervalo. Após cruzamento da esquerda, o centroavante polonês Krzysztof Piatek, contratado recentemente para o lugar do argentino Gonzalo Higuain, acertou um belo chute de primeira.

Na segunda etapa, o Milan foi mais incisivo no ataque e rapidamente conseguiu os gols que garantiram a vitória. Aos 10 minutos, o meia turco Hakan Calhanoglu anotou o tento da virada. Pouco depois, aos 16, novamente Piatek balançou as redes.

Em outro jogo deste sábado, o Cagliari derrotou o Parma de virada por 2 a 1, em casa. O resultado positivo o afastou da zona de rebaixamento - tem 24 pontos, na 14.ª colocação, contra 18 do Bologna, que ocupa a 18.ª, a primeira na degola. O time visitante segue com 29 pontos, em 12.º lugar.