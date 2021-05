Forbes aponta o Dallas Cowboys, da NFL, como o time mais valioso do mundo

O Dallas Cowboys foi apontado mais uma vez (o quinto ano seguido) como o time mais valioso do mundo, segundo relatório da revista Forbes. A franquia de futebol americano de Jerry Jones tem o valor estimado de US$ 5,7 bilhões (R$ 29,8 bilhões).

A segunda colocação é ocupada pelo New York Yankees, equipe da MLB (beisebol), que vale US$ 5,7 bilhões (R$ 27,4 bilhões). Outra franquia de New York, os Knicks, da NBA, estão em terceiro, com valor estimado em US$ 5,25 bilhões (R$ 26,1 bilhões).

O primeiro time de futebol da lista é o Barcelona, em quarto, com o valor de US$ 4,76 bilhões (R$ 24,9 bilhões). O Real Madrid aparece na sequência, na quinta colocação, com US$ 4,75 bilhões (R$ 24,8 bilhões).

Das 50 equipes listadas pela revista Forbes, 26 são franquias da NFL, a liga americana de futebol americano. A NBA tem nove equipes e a MLB, outras seis. O futebol colocou nove clubes entre os mais valiosos. Todos impulsionados por acordos de direitos de transmissão cada vez maiores.

O valor médio das 50 equipes esportivas mais valiosas aumentou 9,9% em relação ao ano passado, para US$ 3,4 bilhões (R$ 17,8 bilhões), um aumento de 55% em relação há cinco anos.

Confira o top 10 da Forbes