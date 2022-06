Forbes revela que Tiger Woods é 3º esportista em seleto grupo de bilionários

O seleto grupo de esportistas bilionários ganhou seu terceiro integrante nesta sexta-feira. Depois dos astros Michael Jordan e LeBron James, ambos da NBA, a Forbes estipulou que o golfista Tiger Woods, de 46 anos, também chegou aos 10 dígitos de patrimônio líquido nas contas bancárias.

De acordo com a conceituada revista de finanças, o status para o golfista se deve por causa de seus acordos lucrativos de patrocínio e marketing, que incluem parcerias fixas com Nike (desde 1996), Rolex, Monsters Energy, Gatorade e algumas outras empresas. Menos de 10% viriam dos torneios disputados.

A Forbes estima que o patrimônio líquido de Tiger Woods seja de pelo menos US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões), com base em seus ganhos ao longo da carreira de 27 anos. E ressalta que o golfista alcançou esse feito apesar de ter recusado uma atrativa oferta da nova turnê LIV Golf, apoiada pela Arábia Saudita. Segundo o CEO da LIV, Greg Norman, a proposta era na casa dos nove dígitos.

"Ele acertou na hora certa e no esporte certo, sendo um atleta com uma formação diversificada e acessível", diz Joe Favorito, consultor de negócios esportivos e professor da Universidade Columbia. "As marcas adoram saber que estão recebendo alguém que é abraçado não apenas pelos fãs tradicionais, mas também pelos fãs casuais."

Woods investe em diversos empreendimentos, entre eles um negócio de design de golfe (TGR Design), uma empresa de produção de eventos ao vivo (TGR Live) e um restaurante (The Woods). Ainda assumiu participações na Full Swing, ferramenta de treinamento de tecnologia de golfe, na Heard, startup de software de hospitalidade, e na PopStroke, uma experiência de minigolfe de luxo com quatro locais na Flórida - planeja abrir mais 12 unidades em todo o país em 2022.

"Ele foi extremamente habilidoso em adquirir participações em empresas e em criar seu próprio negócio, algo que os atletas antes dele simplesmente não conseguiram fazer", afirma o lendário agente esportivo Leigh Steinberg, que teria inspirado o personagem de Tom Cruise no filme Jerry Maguire.

Há uma semana, a Fortes havia anunciado que LeBron James também havia se tornado um bilionário no esporte. Com tanto dinheiro e ainda em atividade no Los Angeles Lakers, o astro revelou nesta sexta-feira que gostaria de adquirir uma franquia da NBA com sede em Las Vegas.