Força física e mental, segredos dos 'monstros'

SÃO PAULO - Enquanto Novak Djokovic e Rafael Nadal convivem com as dores produzidas pelas 5h53 da memorável batalha que foi a final do Aberto da Austrália, domingo, o mundo do tênis tenta entender como os dois melhores jogadores do planeta conseguiram sustentar durante tanto tempo um nível tão elevado de jogo.

Um lance sintetiza o nível de preparo físico desses "monstros''. Quando já haviam sido disputadas mais de cinco horas de jogo, Nadal executou um drop shot, a conhecida deixadinha. Mesmo desgastado, Djokovic correu e chegou na bola. Não ganhou o ponto, mas conseguiu executar o golpe.

Na opinião de Dácio Campos, ex-jogador e hoje comentarista do SporTV, não é exatamente o preparo físico o fator que explica a absurda final de dois dias atrás. "O físico vai embora na terceira hora de jogo. O que sustenta os caras depois disso é olhar pro outro lado, ver o adversário extenuado e torcer para que ele caia'', disse. "A cada sinal de cansaço do adversário, o jogador ganha cinco minutos de gás a mais. Na verdade, o ser humano tem muita força escondida em lugares desconhecidos da alma. As descargas de adrenalina da partida vão acionando essas forças."

Na opinião de Fernando Meligeni, que se desdobrava fisicamente para compensar as limitações técnicas, a explicação para a façanha das duas feras vai bem além da preparação física. "Eles treinam todos os dias, de quatro a cinco horas diárias. Mas o que prevalece é a cabeça. A hora em que ela falta, o jogador desmorona", resume Fininho.

José Nilton Dalcim, jornalista especializado em tênis há 32 anos, acha que é possível manter um bom nível técnico por até seis horas. "A sintonia deles é muito fina. Jogadores com essa categoria dependem muito do físico para executar os golpes. Se chegam atrasados ou tortos na bola, não conseguem."

O papel da ciência Para Dalcim, um dos segredos de Djokovic e Nadal é o trabalho de preparação executado em condições semelhantes às que costumam enfrentar nas quadras. "Os Grand Slams são disputados durante o verão: Aberto da Austrália, Wimbledon, Aberto dos Estados Unidos... Eles treinam sob o sol do meio-dia para se acostumarem a esse nível de desgaste."

O treinador João Zwetsch, que já orientou alguns dos melhores jogadores do Brasil, como Thomaz Bellucci e Flávio Saretta, acredita que o avanço científico ao qual os melhores preparadores físicos do mundo têm acesso está mudando a face do tênis. "O treinamento físico para o tênis está tomando um rumo diferente em relação às últimas décadas. O trabalho é todo voltado para o desenvolvimento da potência e da força'', diz. "Hoje é feito um mapeamento muito preciso para potencializar o que o tenista tem de bom e para corrigir as carências, englobando toda a parte fisiológica, nutrição, etc. Não é exatamente o número de horas de treinamento o principal fator a ser levado em conta."

Sejam quais forem os fatores capazes de explicar como os dois foram capazes de produzir um espetáculo como o visto na Rod Laver Arena, a verdade é que os fãs de tênis já estão sedentos pelo próximo capítulo da saga. Meligeni é um dos que apostam que Nadal dará o troco na primeira oportunidade. "Até o ano passado, a gente achava que o Nadal estava à frente de todos os outros em termos de preparação física e mental. Agora ele encontrou um irmão gêmeo, um cara que também aguenta pressão da mesma forma. Mas o Nadal fez a melhor exibição tática num jogo contra o Djokovic. O tênis é muito cíclico. Acho impossível ele manter esse domínio (Djokovic) por tanto tempo."