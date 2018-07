Forlán fica preso em elevador e atrasa treino do Uruguai

RECIFE - Os contratempos que a seleção do Uruguai tem sofrido em sua passagem pelo Recife ganharam mais um capítulo neste sábado. Os jogadores Eguren, Diego Forlán e Diego Pérez e o preparador físico José Herrera ficaram 30 minutos presos no elevador do Mar Hotel, em Boa Viagem, antes do treino na Arena Pernambuco.

O incidente acabou atrasando o treino da equipe no local da partida deste domingo contra o Taiti, no encerramento da primeira fase da Copa das Confederações. "Ainda bem que estávamos no chão, tínhamos luz e podíamos respirar bem", contou Diego Pérez.A delegação uruguaia está hospedada no sétimo andar e o volante disse que apesar do contratempo não vai usar a escada. "Continuamos confiando no elevador", afirmou.

O técnico Óscar Tabárez contou que a delegação estava no ônibus que os levaria para o treino e começou a ficar preocupada com a demora do quarteto. Quando os jogadores ficaram sabendo que os companheiros estavam presos no elevador, começaram as brincadeiras. "Foi motivo de piada. É mais uma história da nossa estadia aqui no Brasil", disse.

Após o treino, os jogadores assistiram ao jogo entre Brasil e Itália nos vestiários da Arena Pernambuco. Tabárez, no entanto, não viu o primeiro tempo da partida porque estava atendendo os jornalistas. "Perdi o encanto de assistir ao jogo ao vivo", lamentou o treinador.