Fórmula 1 dá pontapé inicial para 2011

As 12 equipes que disputam o Campeonato Mundial vão treinar hoje e amanhã no circuito Yas Marina, em Abu Dabi, onde domingo Sebastian Vettel, da Red Bull, conquistou o título. Trata-se de um treinamento especial: será o primeiro e único treino com os pneus Pirelli, marca que substituirá a Bridgestone na Fórmula 1, antes da apresentação dos carros de 2011. A mudança é tão grande que pode alterar substancialmente a ordem de forças da competição.

"Os ensinamentos desse teste, quero dizer, compreender quais são as características dos pneus, o que eles exigem das suspensões, como interferem no projeto aerodinâmico, enfim, esses dados serão utilizados para finalizarmos os carros de 2011", disse em entrevista ao Estado, nos Emirados Árabes Unidos, o diretor-técnico da Red Bull, Adrian Newey, campeã também entre os construtores.

O diretor de esportes a motor da Pirelli, Paul Hembery, explicou que as pessoas vão inevitavelmente comparar os tempos registrados no GP de Abu Dabi, há menos de uma semana com os que serão obtidos pelos mesmos pilotos, carros e equipes na mesma pista hoje e amanhã. A temperatura esperada é de 34 graus. A do asfalto, cerca de 50 graus.

"Mas, se estamos mais lentos ou velozes que o fornecedor anterior, é o que menos nos preocupa. Cada equipe terá oito jogos de pneus por dia, quatro do tipo médio e quatro do macio. Para nós, o que importa é saber como se comportam os compostos que definimos depois de 7 mil quilômetros de testes." A Pirelli utilizou o carro de Fórmula 1 da Toyota do ano passado para os experimentos.

Até os treinos com os modelos de 2011, em fevereiro, em Valência, Jerez de la Frontera e Barcelona, todos na Espanha, os pneus passarão, ainda, por pequenas evoluções, definidas a partir do que os testes em Abu Dabi indicarem. "Para os engenheiros trata-se de um grande desafio de engenharia. A Fórmula 1 em 2011 selecionará a equipe que melhor reagir entre entender como funcionam os pneus Pirelli e mais bem adaptar seu carro a eles", afirma Newey. E prevê: "Teremos surpresas."