Fórmula Indy: São Paulo mantém traçado e torce por sol

SÃO PAULO - O traçado da São Paulo Indy 300, quarta etapa da temporada deste ano da F-Indy, marcada para 29 de abril, não vai sofrer alteração em relação à prova da temporada passada. A pista de 4.080 metros que passa pelo Sambódromo, Avenida Olavo Fontoura e Marginal do Tietê, na região do Anhembi, foi mantida, pois pilotos e engenheiros da categoria a consideram seletiva e desafiadora.

A manutenção do traçado foi confirmada nesta quinta pela SPTuris. Também não estão previstos investimentos em infraestrutura, apesar dos problemas de alagamento da pista verificados na corrida de 2011 - a prova teve de ser interrompida no domingo, 1.º de maio, e só foi completada no dia seguinte.

Na época, de acordo com especialistas, o volume de água não foi acumulado por falhas no sistema de drenagem e, sim, pela chuva forte e contínua. Carros comuns não teriam problemas, mas os fórmulas não conseguiam se manter na pista com um mínimo de segurança, por conta da pouquíssima aderência e da falta de visibilidade.

Este ano, tudo o que os organizadores esperam é que o "tempo colabore''. O traçado de São Paulo tem a reta mais longa de todo o calendário (composto por 15 corridas) - 1,5 km, no trecho da Marginal - e, com pista seca, ultrapassagens em série são praticamente uma garantia.

A etapa brasileira da Indy está garantida em São Paulo até 2018, de acordo com contrato assinado entre a Prefeitura e a Indy Racing League. Esta semana, o prefeito Gilberto Kassab autorizou a liberação de R$ 12 milhões, valor previsto em contrato, para a Rede Bandeirantes, detentora dos direitos da corrida, para "promoção turística, apoio institucional e divulgação da cidade de São Paulo na realização da etapa brasileira do campeonato mundial de Fórmula Indy''.