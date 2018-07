Fortaleza chama torcida ao Castelão por sorteio da Copa

"Em Fortaleza, o melhor local pra reunir os amigos e acompanhar o evento é na Arena Castelão", diz o convite assinado pelo secretário especial da Copa, Ferruccio Feitosa, que vai estar na Costa do Sauipe, ao lado do governador do Ceará, Cid Gomes (Pros); do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (Pros); do secretário especial da Copa em Fortaleza, Domingos Neto; e do presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio.

Na Arena Castelão será montado um telão dentro do restaurante da Arena, onde o público tem uma visão panorâmica do campo, palco de seis jogos durante a Copa do Mundo. A Secretaria Extraordinária da Copa (Secopa) convidou ex-jogadores da seleção brasileira, como Mirandinha, para participar. O evento no qual será exibido o sorteio pela TV será encerrado com a apresentação da dupla Italo e Renno. Mas a festa não será de graça. O torcedor que comparecer terá que arcar com o consumo no restaurante localizado no anel inferior.

"Vamos entrar logo no clima da Copa do Mundo 2014, torcendo juntos dentro do Castelão por importantes jogos em Fortaleza", disse Ferruccio Feitosa.