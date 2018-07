Fortaleza corre para fazer últimos ajustes no Castelão

FORTALEZA - É consenso que o entorno do Castelão só estará em condições ideais para a disputa da Copa do Mundo, no ano que vem, mas a Secretaria Extraordinária da Copa (Secopa) de Fortaleza organizou um mutirão para tentar minimizar o impacto das muitas obras e detalhes que ainda carecem de acabamento antes da partida entre Brasil e México, nesta quarta.

Em caminhada ao redor da Arena, a reportagem encontrou uma série de pontos que serão finalizados praticamente ao mesmo tempo do apito inicial. A começar pelo principal acesso do estádio, pelas avenidas Alberto Craveiro e Paulino Rocha, que continuam sendo asfaltadas e compactadas e têm gerado grande congestionamento que se reflete em outras vias menores.

A Alberto Craveiro ganha, às pressas, um cascalho para ser utilizado como canteiro central (a promessa é da construção de uma ciclovia no local). Quando se aproxima do estádio, pedaços de grama se empilhavam para serem plantados para embelezarem o ambiente. As calçadas também apresentaram falhas, muitas estavam com o cimento fresco e esperando o revestimento de blocos. Além disso, diversos caminhões com entulho estavam estacionados.

Os próprios trabalhadores admitem achar difícil deixar o Castelão 100% até o jogo, mas não desanimaram com o tamanho do desafio. "Vai ter que dar certo e a gente vai trabalhar bastante para isso acontecer. Mas é difícil mesmo (deixar tudo pronto), vamos correr", disse Adeulino Damasceno, que trabalha nas obras como ajudante geral.