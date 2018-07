Fortaleza quer receber o sorteio dos grupos Fortaleza quer receber o sorteio dos grupos da Copa de 2014. E foi apontada como uma "candidata fortíssima'' pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, que visitou ontem a cidade e inspecionou as obras do Castelão - está 53% concluído -, junto com Ronaldo, membro do COL. A Fifa pretende definir a data e o local do sorteio dos grupos do Mundial e da Copa das Confederações até março. São Paulo é concorrente. Valcke e Ronaldo também foram a Salvador e à Fonte Nova. O cartola da Fifa se disse otimista em confirmar a capital baiana como sede da Copa das Confederações.