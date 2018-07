Forte em casa, Náutico encara jogo como uma decisão

Dominante dentro do Estádio dos Aflitos, dominado fora. Assim tem sido o Náutico nesta Série A. Jogando como mandante, o time alvirrubro tem o quarto melhor aproveitamento de toda a Série A: dez vitórias, dois empates e duas derrotas. Esse rendimento, de 76 ,1%, supera o geral do líder Fluminense (74,7%).

Os 32 pontos conquistados em casa são decisivos para deixar a equipe em uma situação até certo ponto confortável na briga para fugir do rebaixamento, que é o objetivo primário, considerando que o time só somou 5 pontos nos 15 jogos fora. No entanto, o time ainda precisa de três vitórias para chegar aos 46 - pontuação que tem garantido a permanência na Série A desde que o formato de pontos corridos com 20 equipes se estabeleceu.

Um dos destaques do Náutico é Martinez. O volante, de 32 anos, capitão do time, conhece bem o adversário deste domingo. Defendeu o Palmeiras em 2007 e 2008 e conquistou o Campeonato Paulista na segunda temporada. Ele chegou aos Aflitos para o Brasileiro após três anos no Cereso Osaka, do Japão, e se tornou uma peça importe no time comandado por Alexandre Gallo. O experiente volante afirma que o Timbu está contradizendo os prognósticos do início do Nacional. "No início da competição, todos falaram que o Náutico ia ser rebaixado. Eu lembro bem. Acredito que a gente vem fazendo um bom campeonato, tanto é que a gente está um pouco acima da zona de rebaixamento", diz Martinez.

O volante afirma que a partida contra o Palmeiras é uma das mais importantes para o Náutico até o fim do campeonato. "É um confronto direto. A gente tem enorme respeito pelo Palmeiras, mas a gente ainda tem a necessidade de vencer para afastar qualquer risco de rebaixamento. Então é uma decisão tanto para o Palmeiras quanto para o Náutico", afirma.