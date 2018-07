Fortes diz que obras no Rio terão mínimo custo possível O ex-ministro das Cidades Márcio Fortes, presidente da Autoridade Pública Olímpica (APO), disse nesta terça-feira que, embora ainda não fixado, o custo da construção do Parque Olímpico (em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro) e do Parque de Deodoro, também na zona oeste, será "o mínimo possível". "Nada de exagero. Temos que trabalhar com cuidado nisso. Estamos lidando com dinheiro público", alertou Fortes, que em março deverá assinar com a Prefeitura e o governo do Estado do Rio de Janeiro os contratos que vão transferir do governo federal para as administrações estadual e municipal pelo menos duas obras para as Olimpíadas de 2016.