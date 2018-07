Fossati diz que tudo 'pode acontecer' contra o Barcelona

"Qualquer coisa pode acontecer no futebol", disse Fossati. "O Barcelona é o melhor clube do mundo, mas enquanto continuarmos sendo humildes e mantendo o nosso espírito, tudo pode acontecer", declarou o treinador, que também ressaltou a importância para o futebol do Catar do Al-Sadd, atual vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, ter se garantido nas semifinais do Mundial de Clubes.

"Estou contente por termos sido capazes de derrotar uma boa equipe, que jogou muito bem. Tivemos sorte de sair com um bom resultado. A vitória de hoje teve um significado muito especial não apenas para nós, mas para todos os clubes do Catar e da Ásia. É um grande dia para nós, não tanto no que diz respeito à qualidade de nosso futebol, mas quanto a sua importância para o país e o continente", disse.

ESPÉRANCE - O Espérance teve mais posse de bola que o Al-Sadd (57% a 43%), pressionou o adversário e finalizou mais vezes (20 a 7), mas mesmo assim foi derrotado neste domingo. Para o técnico Nabil Maaloul faltou sorte ao último vencedor da Liga dos Campeões da África no duelo com o time do Catar.

"Na verdade, eu esperava mais do Al-Sadd. Minha equipe fez um grande trabalho, mas o fato de não termos conseguido aproveitar as chances que tivemos acabou decidindo a partida. Fizemos atuação muito ofensiva e poderíamos ter marcado mais dois ou três gols se houvesse mais sorte. Ambas as equipes jogam em um nível muito alto, mas continuo acreditando que tenho grandes jogadores, com muita habilidade", afirmou.