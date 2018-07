Fossati escala Inter ''fechado'' na Argentina

A alteração mais importante, no entanto, pode ser no esquema. Fossati estuda adotar o 3-6-1, tirando o atacante Alecsandro para reforçar o meio-campo com Andrezinho. A defesa também preocupa. O treinador passou a semana orientando os zagueiros a se anteciparem ao ataque adversário na bola alta, como ocorreu no clássico de domingo.

Estudiantes. Mesmo com o time reserva em campo, o Estudiantes, atual campeão da Libertadores, venceu ontem os mexicanos do San Luis por 1 a 0, fora de casa, com gol de Gonzáles. A comissão técnica argentina decidiu poupar os titulares para a rodada do fim de semana do Argentino.