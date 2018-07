Fossati festeja experiência para Al-Sadd e exalta Barça

"Claro que ninguém gosta de perder por 4 a 0, mas o Barcelona está simplesmente um nível acima do resto. Essas coisas acontecem quando você enfrenta um adversário desses", afirmou Fossati, avaliando que o time catalão é, nesse momento, superior a qualquer time do mundo.

O treinador evitou criticar os erros cometido pela defesa do Al-Sadd, que falhou em três gols do Barcelona. "Estamos contentes pela oportunidade de jogarmos contra o Barcelona, que é o melhor time do mundo. Cometemos alguns erros e sofremos uma clara derrota, mas estou satisfeito com os meus jogadores", disse.

Para Fossati, o elenco do Al-Sadd aprendeu muito com a experiência de enfrentar o Barcelona. "Para eles, este jogo foi uma experiência maravilhosa. Eles poderão se beneficiar disso para se desenvolverem no futuro. Também foi importante para o desenvolvimento do futebol no Catar".

Apesar da derrota, o Al-Sadd ainda tem um compromisso a cumprir no Mundial de Clubes. No domingo, o time catariano disputa o terceiro lugar do torneio contra o Kashiwa Reysol, na preliminar da decisão entre Santos e Barcelona.