Fossati pede ajuda divina para encarar Barcelona

Depois, falando mais sério, Fossati disse sonhar com um milagre diante do Barcelona. "Pela lógica, sabemos que nossas possibilidades são menores. Ninguém discute quem é o favorito. Mas vamos tentar que aconteça algo ilógico", afirmou o treinador uruguaio, que já passou, inclusive, pelo futebol brasileiro - comandou o Internacional no começo da temporada de 2010.

Para conseguir o milagre, o treinador orientou seus jogadores a acreditarem que ele é possível. "Mesmo jogando contra o melhor time do mundo, temos que acreditar no impossível. Esse jogo é o maior desafio da carreira dos meus jogadores. Temos que mostrar humildade e manter o espírito positivo", disse Fossati, lembrando que a única vantagem do Al-Sadd é estar mais adaptado ao fuso horário japonês - o Barcelona desembarcou no Japão apenas no domingo, quando o clube do Catar estreou na competição, vencendo o tunisiano Esperance.