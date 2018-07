Fotos mostram como será o Parque Olímpico dos Jogos do Rio em 2016

RIO - O Parque Olímpico Rio 2016 incluirá duas instalações construídas para os Jogos Pan-americanos de 2007: a Arena do Rio, onde serão disputadas as competições de ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim; e o Parque Aquático Maria Lenk, que receberá as competições de polo aquático. Após o evento, as duas instalações farão parte do Centro Olímpico de Treinamento, para atletas de alto rendimento.

Outras instalações construídas para os Jogos Pan-americanos, como o Complexo Esportivo de Deodoro e o estádio João Havelange, também receberão competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.